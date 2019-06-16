Фильм «Бык» получил главную награду «Кинотавра»

Фильм Бориса Акопова «Бык» завоевал главную награду фестиваля «Кинотавр», который прошел 16 июня в Сочи. Картина рассказывает о лихих 90-х годах в России — в центре повествования история молодого бандита Антона Быкова по прозвищу «Бык».

Главную роль исполнил Юрий Борисов, также в картине снимались Стася Милославская, Сергей Двойников, Александр Самсонов и другие.

Самый крупный из российских кинофестивалей, «Кинотавр» ежегодно проходит в Сочи. Он был учрежден в 1991 году продюсером Марком Рудинштейном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что во время фестиваля «Кинотавр» Федор Бондарчук раскрыл детали съемочного процесса своего нового фильма «Вторжение.