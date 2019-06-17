«Из племени Тумба-Юмба?»: В сети обрушились на Лизу Боярскую за фото с сережкой в носу

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Фанаты не поняли фотографию актрисы, на которой она предстала перед поклонниками в дерзком образе.

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Фото, видео: Instagram @lizavetabo

Известная российская актриса Елизавета Боярская примерила украшение для пирсинга. Снимок, на котором она предстала перед подписчиками в необычном образе — с сережкой в носу, артистка опубликовала на своей страничке в Instagram. В подписи к публикации она указала, что фотография была сделана в рамках рекламной фотосессии ювелирного бренда.

Instagram @lizavetabo

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Однако дерзкий образ оценили далеко не все подписчики. Многие посчитали, что украшение в носу не красит актрису. Некоторые даже сравнили Елизавету Боярскую с представителями африканских племен.

«Это что за папуаска?»

«Елизавета, вы что сбежали из племени Тумба-Юмба?»

«Ну такая женщина красивая, зачем эта серьга в носу»

«Кольцо не идет», — написали юзеры.

Впрочем, нашлись и те, кому образ Елизаветы пришелся по душе. Истинные фанаты написали, что актриса хороша в любом даже самом экстравагантном виде.

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