«Из племени Тумба-Юмба?»: В сети обрушились на Лизу Боярскую за фото с сережкой в носу

Известная российская актриса Елизавета Боярская примерила украшение для пирсинга. Снимок, на котором она предстала перед подписчиками в необычном образе — с сережкой в носу, артистка опубликовала на своей страничке в Instagram. В подписи к публикации она указала, что фотография была сделана в рамках рекламной фотосессии ювелирного бренда.

Instagram @lizavetabo

Однако дерзкий образ оценили далеко не все подписчики. Многие посчитали, что украшение в носу не красит актрису. Некоторые даже сравнили Елизавету Боярскую с представителями африканских племен.

«Это что за папуаска?»

«Елизавета, вы что сбежали из племени Тумба-Юмба?»

«Ну такая женщина красивая, зачем эта серьга в носу»

«Кольцо не идет», — написали юзеры.

Впрочем, нашлись и те, кому образ Елизаветы пришелся по душе. Истинные фанаты написали, что актриса хороша в любом даже самом экстравагантном виде.

Шепелев забрал своего ребенка у родителей Фриске за день до смерти певицы

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в сети обсуждают откровенные фотографии старшей внучки Михаила Боярского.