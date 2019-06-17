Продлен срок задержания сына хоккеиста Максима Соколова, подозреваемого в убийстве матери

, 7:08 Эфирная новость 124

В поселке Новая Романовка Всеволожского района была убита Ирина Соколова — жена экс-хоккеиста «СКА» и сборной России.

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Фото, видео: ТАСС / Юрий Машков, Пятый канал

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Суд в Ленинградской области продлил срок задержания 15-летнего подростка, которого подозревают в убийстве матери. Трагедия произошла в семье известного хоккеиста Максима Соколова. В четверг, 13 июня, в поселке Новая Романовка было обнаружено тело его жены, рядом находился раненый старший сын спортсмена.

Чуть позже на допрос доставили младшего — Арсения, и вот теперь срок его задержания продлен еще на трое суток, значит есть все основания? Последняя информация о кровавой драме в репортаже Кирилла Сергеева.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как знакомый семьи Соколовых отзывается о погибшей жене экс-хоккеиста СКА.

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