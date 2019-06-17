МИД РФ: США безосновательно обвиняют РФ в проведении ядерных испытаний

Попытки США вновь обвинить Россию в проведении ядерных испытаний свыше «нулевой мощности» неприемлемы и лишены всяких оснований. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 17 июня, комментарии МИД РФ.

«США продолжают выдвигать безосновательные обвинения в нарушении Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)», — отметили в дипведомстве.

В комментарии поясняется, что 13 июня американское Разведывательное управление Минобороны распространило заявление, в котором утверждается, что «правительство США, включая разведывательное сообщество, пришло к выводу, что Россия проводила испытания ядерного оружия».

«Еще раз подчеркиваем, что все такие обвинения являются абсолютно беспочвенными. Они не могут расцениваться иначе как „прикрытие“ шагов самого Вашингтона по выходу из ДВЗЯИ и возобновлению полномасштабных ядерных испытаний», — говорится в документе.

США под разными предлогами всячески оттягивают ратификацию этого документа. О якобы необходимости этой юридической процедуры говорили предыдущие президенты США Билл Клинтон (1993 — 2001) и Барак Обама (2009 — 2017).

Однако для вступления ДВЗЯИ в силу необходимо, чтобы его членами стали все страны, располагающие ядерным оружием или потенциальными возможностями для его создания. В этот список, составленный Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), вошли 44 государства, 36 из которых ратифицировали документ. ДВЗЯИ подписали, но не ратифицировали восемь государств: Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и США. Кроме того, документ еще не подписан Индией, КНДР и Пакистаном.

Россия ввела мораторий на ядерные испытания почти тридцать лет назад, проведя последнее на полигоне на Новой Земле в октябре 1990 года.

Ранее в Совете Федерации также ответили на обвинения США в проведении ядерных испытаний.