Вашингтон рискнул безопасностью и покрыл долги администрации Трампа

, 18:11 25

Властям столицы США пришлось задействовать средства из специального фонда для ликвидации дефицита, возникшего после инаугурации американского президента.

Фото: www.globallookpress.ru

Администрация Трампа так и не погасила долг в 7,3 миллиона долларов за церемонию инаугурации.

Согласно опубликованным в статье издания Washington Post данным, церемония инаугурации в 2017 году обошлась мэрии американской столицы в 27,3 миллиона долларов. При этом бюджетными средствами была покрыта только часть этой суммы. Оставшиеся 7,3 млн долларов муниципалитет выделил из специального фонда, деньги из которого ежегодно выделяются на защиту Вашингтона от террористических угроз и на обеспечение безопасности во время демонстраций, визитов высокопоставленных иностранных лидеров и других важных мероприятий.

При этом, как отмечает издание, инаугурационный перерасход не является чем-то новым для Белого дома. Так, аналогичные торжества в 2013 году обошлись Вашингтону на 8,9 млн долларов дороже, чем планировалось изначально. Однако в то время действующий президент США Барак Обама возместил городу сумму допущенного перерасхода, тогда как администрация Трампа этого не сделала по сей день, как следует из документов федерального бюджета.

Как отмечает издание, это грозит иссяканием средств специального фонда уже к осени. Кроме того, дефицит может увеличиться еще сильнее из-за намеченных на 4 июля торжеств. Ранее Трамп уже заявлял, что намерен осуществить «одно из крупнейших мероприятий в истории Вашингтона», посвященное Дню Независимости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о публикации The New York Times о кибератаках США на российскую энергосистему.

Читайте также

+23° Днём +21°
Ночью +12°
64.32
-0.11 72.11
-0.59
Гороскоп на 17 июня: Займитесь любовью с ветрами перемен, Львы!

Последние новости

18:35
Впервые за шесть лет Россия представит свои новинки на авиасалоне в Ле Бурже
18:24
Росздравнадзор выявил грубейшие нарушения при выдаче льготных лекарств
18:17
Выпускник астраханской гимназии умудрился получить 0 баллов за ЕГЭ по математике
18:11
Вашингтон рискнул безопасностью и покрыл долги администрации Трампа
18:06
Для реабилитации Алибасова в Казахстане предоставят шале, вертолет и медиков
17:58
Как определить натуральную клубнику — 5 советов Роскачества
17:51
Автобус с туристами из Донецка попал в серьезное ДТП под Сочи — фото
17:46
Эстонский Красный крест выступил против «Доктора Айболита»
17:40
Памятный знак погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске
17:34
«Не нужно слов»: Самые трогательные поздравления звезд с Днем отца — фотоподборка
17:29
Два человека погибли в пожаре на севере Москвы
17:21
Видео: во время турбулентности бортпроводника с тележкой подбросило к потолку
17:10
Британские СМИ: Перед взрывом в небе над Чернобылем видели страшного монстра
16:59
Новый роман или новая песня? Фанаты Ани Лорак пытаются разгадать намеки певицы
16:48
Не менее шести торнадо пронеслись по Индиане в выходные — видео
16:40
Постаревшие главные героини «Друзей» отпраздновали 55-летие Кортни Кокс
16:32
Евросоюз обеспокоился вопросами безопасности в Черноморском регионе — видео
16:25
Медузы, грибы или НЛО? Над Петербургом нависли необычные облака
16:18
На трассе «Кавказ» произошло два крупных ДТП с пассажирским транспортом
16:11
Видео: Компания Gravity Industries выпустила реактивный ранец

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама