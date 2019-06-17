Вашингтон рискнул безопасностью и покрыл долги администрации Трампа

Администрация Трампа так и не погасила долг в 7,3 миллиона долларов за церемонию инаугурации.

Согласно опубликованным в статье издания Washington Post данным, церемония инаугурации в 2017 году обошлась мэрии американской столицы в 27,3 миллиона долларов. При этом бюджетными средствами была покрыта только часть этой суммы. Оставшиеся 7,3 млн долларов муниципалитет выделил из специального фонда, деньги из которого ежегодно выделяются на защиту Вашингтона от террористических угроз и на обеспечение безопасности во время демонстраций, визитов высокопоставленных иностранных лидеров и других важных мероприятий.

При этом, как отмечает издание, инаугурационный перерасход не является чем-то новым для Белого дома. Так, аналогичные торжества в 2013 году обошлись Вашингтону на 8,9 млн долларов дороже, чем планировалось изначально. Однако в то время действующий президент США Барак Обама возместил городу сумму допущенного перерасхода, тогда как администрация Трампа этого не сделала по сей день, как следует из документов федерального бюджета.

Как отмечает издание, это грозит иссяканием средств специального фонда уже к осени. Кроме того, дефицит может увеличиться еще сильнее из-за намеченных на 4 июля торжеств. Ранее Трамп уже заявлял, что намерен осуществить «одно из крупнейших мероприятий в истории Вашингтона», посвященное Дню Независимости.

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