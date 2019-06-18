Кто может попасть в число «ленивых бедных» россиян

«Известия» узнали о поразительном единодушии властей нескольких российских регионов в порыве пересчитать доходы малоимущих. Свои новаторские инициативы по борьбе с бедностью, сейчас с мест шлют в министерство труда.

Так вот суть некоторых рацпредложений — не увеличить помощь, а посмотреть, так ли нуждаются нуждающиеся. Тех, у кого большой огород или лишняя жилплощадь предлагается записать в категорию «ленивые бедные» и лишить пособий и льгот. Георгий Гривенный выяснил — в некоторых регионах уже лишают в пилотном, так сказать, режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Алексей Кудрин рассказал о новых мерах по борьбе с бедностью в России.