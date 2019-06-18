Видео: Из-за утки с птенцами произошло ДТП в Петербурге

В Петербурге мама-утка с выводком птенцов, стали виновниками дорожной аварии. Птицы пытались перейти Пулковское шоссе в неположенном месте. Один из водителей остановился, чтобы пропустить пернатых, следующий за ним затормозить не успел. Машина разбита, люди и утки не пострадали.

Пока участники ДТП вызывали инспекторов, очевидцы помогли утиному семейству перебраться на противоположную сторону. В итоге, уже через несколько минут утки плескались в ближайшем водоеме.

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