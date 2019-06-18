«Просто Мария»: Звезда Сomedy Woman в ретро-образе напомнила героиню сериала

Одна из звезд Comedy Woman Мария Кравченко предстала в ретро-образе перед поклонниками в Instagram, которые разглядели в ней копию героини Вероники Кастро в бразильских сериалах из 90-х, пишет Teleprogramma.pro.
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Так артистка отметила рубеж в один миллион подписчиков в социальной сети.
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Пользователи не сошлись во мнении, на кого из героинь Кастро больше похожа Кравченко:
«Дикая Роза был такой сериал. Вы копия))) Вероника Кастро!»;
«Слушайте, прямо Марианна из «Дикой Розы»;
«Пробы на продолжение сериала «Богатые тоже плачут»;
«Вероника Кастро, вылитая 👍👍👍🤩 я аж проморгалась, думала, это она сама🔥👍 класс!»;
«Очень напомнила сериал Богатые тоже плачут»;
«Просто Мария😂😂😂😂».
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