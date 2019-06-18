«Просто Мария»: Звезда Сomedy Woman в ретро-образе напомнила героиню сериала

Одна из звезд Comedy Woman Мария Кравченко предстала в ретро-образе перед поклонниками в Instagram, которые разглядели в ней копию героини Вероники Кастро в бразильских сериалах из 90-х, пишет Teleprogramma.pro.

Гороскоп на 18 июня: прислушайтесь к шепоту сердца, Близнецы!

Так артистка отметила рубеж в один миллион подписчиков в социальной сети.