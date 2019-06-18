Опубликовано видео перехвата бомбардировщиков США у границ России

Министерство обороны России опубликовало видео перехвата стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США истребителями Су-27 дежурных сил по ПВО РФ.

На снятых из кабины российского самолета кадрах запечатлен полет американского военного борта у государственной границы России.

«Нарушений государственной границы РФ зафиксировано не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — отметили в Минобороны.

16 июня в национальном центре управления обороной РФ сообщили о бомбардировщиках США, которые были замечены в районе Черного и Балтийского морей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварийной посадке американского В-52Н на британской авиабазе.