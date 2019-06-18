Бывшего президента Мухаммеда Мурси похоронили в Египте

Российских туристов, улетающих в Египет, предупреждают — в стране усилены меры безопасности. Особое положение введено в связи со смертью бывшего президента Мухаммеда Мурси. Он скончался прямо во время судебного заседания, когда давал показания в качестве обвиняемого.

Причиной смерти стал сердечный приступ. По крайней мере об этом заявили в прокуратуре. Но сторонники уверены, что Мурси отравили и призвали людей выйти на улицы.

Reuters

Примеру уже последователи и в США. Там в самом центре Нью-Йорка собрались сотни выходцев из Египта. Они требуют расследовать смерть президента. Масло в огонь подлили фотографии, на которых изображено кладбище, где якобы похоронен Мурси.

Почему не было прощания и откуда такая спешка — пока остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мировой реакции на смерть Муххамеда Мурси.