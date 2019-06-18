Эстафета от Порошенко: Меркель две минуты стойко боролась с приступом

, 20:51 Эфирная новость 2 720

Фрау канцлер всегда славилась отменным здоровьем, но первый официальный приезд нового украинского президента чуть не закончился трагически.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Похоже, Владимир Зеленский подхватил эстафету от предшественника: в присутствии Петра Порошенко, как мы помним, регулярно падали в обморок участники церемоний, новый украинский президент сегодня чуть не «сразил» Ангелу Меркель.

Она встречала официальную делегацию из Киева, для Зеленского визит первый, для канцлера за время работы он третий украинский президент. И в самый ответственный момент фрау Меркель затрясло. Она не могла сдвинуться с места, куда-то уйти — играл гимн, и почти две минуты она стойко терпела приступ.

Ровно через месяц у Ангелы Меркель — юбилей: ей исполнится 65 лет. По Германским меркам — она в самом расцвете сил. И это подтверждают ее ежегодные пешие прогулки в горном Тироле, но в то же время канцлер ни в чем себе не отказывает: и жирная немецкая пища под кружечку пива и картошка фри в брюссельской забегаловке.

На здоровье никогда не жаловалась, но пять лет назад впервые появилась на публике на костылях — из-за травмы полученной во время катания на лыжах в Швейцарии.

Что же случилось с фрау Меркель во время официльной встречи с Зеленским и как в таких условиях шли переговоры выяснял Виталий Чащухин.

Ранее 5-tv.ru публиковал экспертное мнение врача общей практики Юрия Ярошенко, который высказал предположение о том, что именно стало причиной приступа у канцлера Германии.

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