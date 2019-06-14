Воеводина впервые показала рожденного в браке с экс-королем Малайзии сына

«Мисс Москва 2015» Оксана Воеводина, ради которой отказался от престола король Малайзии Мухаммад V, впервые показала новорожденного сына. Фото с малышом модель выложила в своем аккаунте в Instagram.

Ребенок появился на свет 21 мая. Красавица опубликовала трогательный снимок, на котором сама, счастливо улыбаясь, сидит на диване, а рядом с ней на подушке лежит спящий младенец.

«Дорогие подписчики! Спасибо за ваши теплые слова. Мне очень приятно читать ваши поздравления. Наша жизнь изменилась с появлением этого маленького человечка, который пришел в этот мир дарить любовь и быть любимым. Когда каждый начинает заботиться о другом больше, чем о самом себе, любовь перерастает в семью», — поблагодарила Оксана всех, кто писал ей добрые пожелания.

Оксану Воеводину теперь зовут Рихана, она приняла ислам и завела новый аккаунт в Instagram.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в январе 2019 года в сети появились слухи о разводе Воеводиной с бывшим малазийским королем.