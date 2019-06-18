Борис Джонсон вырвался вперед в гонке за кресло британского премьера

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон увеличил отрыв от конкурентов в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Голосование во втором туре прошло в Палате общин британского парламента во вторник, 18 июня.

На этот раз Джонсон заручился поддержкой 126 из 313 депутатов, что на 12 голосов больше, чем в ходе первого тура 13 июня.

В ходе третьего голосования, намеченного на среду, 19 июня, соревноваться будут также нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант (46), министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув (41), министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (37), глава МВД королевства Саджид Джавид (33).

Ранее Борис Джонсон признался в употреблении наркотиков, в частности кокаина, в студенческие годы.