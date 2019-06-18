Фото: Многодетная Дарья Сагалова показала идеальное тело в бикини

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова спустя менее чем три месяца после рождения третьего ребенка уже вернулась к идеальным пропорциям тела. Актриса разместила в Instagram пляжное фото в бикини с кипрского побережья.

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На нем 33-летняя уроженка Подольска стоит на фоне моря, облокотившись на перила.

«Пока все „выгуливают“ платья на „Кинотавре“, многодетная мать выгуливает все свое потомство на солнышке и море… И скажу вам откровенно, чувствует себя ничуть не хуже», — подписала она снимок.

Instagram @dariasagalova

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Подписчики артистки все как один пришли в восторг от ее фигуры и поинтересовались, какой же у нее теперь вес.

«Сейчас 53. Нормальный — 49 — 50», — ответила она.

«Это самое лучшее! „Кинотавры“ — это все такое пустое, подпитка для эго. А семья это что-то огромное, важное, корневое», — согласилась с ней одна из фолловеров.

«Классно, ничего лишнего, талия тоненькая, животика нет, ножки ваауу», — написал другой.

«Дашуля, супер! Отдохни как следует», — пожелали ей поклонники.

Ранее Дарья Сагалова рассказала, как ее дочки отнеслись к рождению братика.