Почему Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова так и не стали парой

, 23:57 Фото 199

Артисты наконец-то ответили на самый главный вопрос поклонников.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 491

Юморист Тимур Батрутдинов и телезвезда Ольга Бузова наконец-то утолили любопытство своих поклонников и ответили на главный вопрос — почему они так и не стали парой. Оказалось, что у каждого из них на то, есть свои причины, передает Teleprogramma.Pro.

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Как Батрутдинов признался во время шоу «Есть вопросы», вышедшего на YouTube, после расставания певицы с футболистом Дмитрием Тарасовым он не хотел лишний раз «лезть» к Бузовой, поскольку чувствовал, что ей нужно время, чтобы отойти от развода.

«Я знаю, что у вас была любовь. Я понимаю, что тебе до сих пор сложно», — сказал шоумен.

Ольга Бузова, в свою очередь, заявила, что звезде Comedy Club в свое время попросту не хватило настойчивости, а сейчас «тот самый момент» упущен.

«Я очень тебя люблю. Но это не такая любовь, как к мужчине», — обратилась певица к Тимуру Батрутдинову во время шоу.

В последние пару лет фанаты особенно активно приписывают роман артистам, поскольку они сами провоцируют появление таких слухов. Например, в начале 2019-го Бузова публично «напомнила» Батрутдинову о его намерении жениться на ней, а затем обсудила с шоуменом свою грудь.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ольгу Бузову осудили за ролик с грязными волосами.

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