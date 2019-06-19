Видео: Саакашвили пригрозил мэру Одессы «антикоррупционным спецназом»

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во вторник, 18 июня, провел в Одессе встречу со сторонниками. По предварительным данным, мероприятие собрало порядка двух сотен человек. Жители встретили политика овациями.

Как сообщают местные СМИ, во время встречи Саакашвили старался вести себя вызывающе: угрожал мэру Одессы Геннадию Труханову «антикоррупционным спецназом», утверждал, что город захватили «средневековые бандерлоги», а в конце своего выступления обтянул здание местной администрации красно-белой лентой. Обычно такой лентой ограждают места преступлений.

Также экс-президент Грузии заявил, что будет добиваться досрочного роспуска Одесского горсовета и назначения внеочередных выборов в городе уже этой осенью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Михаилу Саакашвили не нравятся украинские города.