Мусор и сорняки: За что в России можно будет потерять свой дачный участок

Площадь пожаров в России за сутки увеличилась вдвое. По сообщению Авиалесоохраны, сейчас в стране полыхает почти девять тысяч гектаров леса. Самые крупные возгорания зафиксировали на Камчатке, а также в Иркутской, Амурской областях, Забайкалье и Якутии. Пожароопасный сезон продолжает действовать в 82-х субъектах.

За нарушение правил противопожарной безопасности россияне могут дорого поплатиться — своим дачным участком. Минэкономразвития готовит соответствующие поправки в законодательство.

Так, лишиться шести соток можно за нескошенную траву, мусор, или например, пал сухостоя на земельном участке. Именно сжигание сухой травы стало причиной катастрофичных лесных пожаров в Забайкалье этой весной. В новых правилах для дачников разбирался Семен Еремин.

Ранее 5-tv.ru 5-tv.ru в Уфе сотрудник МЧС напал на соседку по даче из-за курицы.