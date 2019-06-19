Площадь пожаров в России за сутки увеличилась вдвое. Самые крупные возгорания зафиксировали на Камчатке, там полыхают 11 тысяч гектаров. Огонь вплотную подошел к трем населенным пунктам, в тушении пришлось задействовать добровольцев. Ситуацию усугубляет погода: из-за сильного ветра остановить пламя практически невозможно. А кроме того, не могут вылететь на место тушения специалисты лесоохраны.

«Принято решение направить оперативную группу лесоохраны для тушения этих природных пожаров, угрожающим населенным пунктам и объектам экономики. В частности, пожар в двадцати километрах от села Толовка угрожает не только населенным пунктам, но и оленеводческим хозяйствам», — заявил министр специальных программ Камчатского края Сергей Хабаров.

Крупные очаги также в Иркутской, Амурской областях и Забайкалье. В одном из районов Якутии из-за пожаров введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о повышении в России с середины июня 2019 года штрафов за разведение костров на природе.