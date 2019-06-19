Видео: участники смертельной драки в Москве убегают с места происшествия

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео от очевидцев, на котором, по их словам, запечатлены участники смертельной драки у станции московского метрополитена «Электрозаводская».

На кадрах видно, как двое мужчин пробегают по двору. Удалось ли им скрыться от полицейских — не уточняется.

Конфликт с поножовщиной произошел утром 19 июня на востоке Москвы. Предварительно, массовая драка началась на детской площадке и продолжилась у станции метро, в вестибюле которой и скончался один из пострадавших. Ранения также получили еще три человека. В обстоятельствах инцидента разбирается полиция.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео нападения на директора Фонда кино в Москве.