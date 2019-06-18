В Петербурге завершаются приготовления к уникальному празднику выпускников «Алые паруса»

Подготовка к главному событию июня — празднику выпускников «Алые паруса» в Петербурге вышла на финишную прямую. Во вторник, 18 июня, организаторы раскрыли детали грандиозного шоу.

Более 33 тысяч выпускников из Петербурга получат заветные билеты. Приглашены гости из других российских регионов, республик и даже стран. У «Алых парусов» международная известность. Праздник внесен в реестр мирового событийного туризма. Чем же будут удивлять на этот раз?

Во-первых, корабль теперь наш российский. Во-вторых, главная сцена напомнит о том, что Петербург — колыбель российского флота.

«В этом году она будет представлять собой верфь, на которой будет строиться корабль в течение всего концерта на Дворцовой площади. В течение всего процесса, всего концерта — это будет сцена, которая будет трансформироваться от определенного блока, от определенного этапа, и все участники действия на сцене будут принимать участие в строительстве корабля», — рассказывает исполнительный директор ТРК «Петербург-Пятый канал» Андрей Олейник.

Вот еще подробности: в акватории готовится двадцать минут масштабного непрерывного пиротехнического шоу. Задействуют еще и Троицкий мост. Сейчас там возводят девять высотных конструкций. Концерт тоже полон сюрпризов. Помимо признанных звезд, для программы провели дополнительный кастинг исполнителей, для чего жюри отсмотрело 400 претендентов.

Андрей Захаров узнал, как будут звучать «Алые Паруса» в этом году.

«Увидимся в Питере скоро!»

Гуляя по залитыми солнцем набережным Златоглавой сердце популярного в Латвии диджея и певца Маркуса Ривы рвется в Петербург. Аж, спеть не терпится.

«А может это любовь, и именно она происходит сейчас между нами», — напевает популярный исполнитель.

Ну, а где еще в мире выступить перед многомиллионной аудиторией на одном выпускном. Зато каком! Во взрослую жизнь вчерашних школьников со всей страны проводит вся «Россия» под Алыми парусами.

Символ самого романтичного праздника — бриг «Россия» не только окрасит ночную акваторию Невы уникальным пиротехническим шоу, но и доставит в Петербург грандиозную концертную программу.

В прошлом году была песня «Начало», в этом будет «Торжественная». И снова на стихи любимого Роберта Рождественского. На 13-летнем Григории Туркине из ансамбля имени Дунаевского серьезная задача — одна из кульминационных песен «Алых парусов».

«Ты поешь для страны! Для всех выпускников! Людей! Представляй себе их. Жестикулируй! Хочется жестикулировать — жестикулируй!» — наставляет юного исполнителя педагог.

Репетиции семь дней в неделю и у девятилетней финалистки «Голоса» Анастасии Ивановой. Ради выступления на «Алых парусах» она прошла еще один кастинг. Но чего не сделаешь, чтобы выйти на сцену самого яркого праздника выпускников!

«Мне было сложно учить слова, и мне сначала было сложно выучить мелодию, потому что я такие песни в общем-то никогда и не пела», — поясняет Анастасия.

«Алые паруса» — испытание и для опытных музыкантов. Солист группы Burito Игорь Бурнышев дважды выступал на этой сцене еще в составе «Бандерос». А в этом году будет в дуэте с Владимиром Пресняковым исполнять знаменитый «Зурбаган».

«Редкий случай, когда из года в год удается организаторам удивлять, что в нашей профессии основополагающий фактор», — заявил Игорь Бурнышев.

Даже сама сцена для шоу на главной площади города — отдельный номер. Многоуровневая конструкция будет трансформироваться в течении всего концерта.

«Уже по традиции все концертные площадки праздника будут связаны между собой телемостами, благодаря вот этим крупногабаритным электронным экранам, которые сейчас монтируют в нескольких точках города. К примеру, находясь на Дворцовой, вы одновременно будете и на стрелке Васильевского острова. Так что никакие ограничения транспорта не страшны», — рассказывает с места подготовки к празднику корреспондент «Известий» Андрей Захаров.

Сюрпризы эта сцена подкидывает и звездам. В прошлом году из-за опоздания Макса Збарских питерской группе «Марсель» пришлось даже растянуть программу, чтобы спасти многочасовой нон-стоп. Группа «Марсель» из Петербурга — ровесники «Алых парусов» — им тоже 15-ть. За это время успели четыре раза спеть на этой сцене. Говорят, жаль, что не каждый год. Ведь такого звука и света музыканты не встречали даже на концертах в Венеции.

«Одновременно мощно, эпично! Если бы у меня был такой выпускной, я бы с ума сошел», — восхищается солист группы «Марсель» Степан Ледков.

Отдельный блок на выпускном мечты будет посвящен российским финалистам «Евровидения» — Сергей Лазарев, Полина Гагарина. А еще Кравц, Алексеев, Зара и многие другие. Возрожденные Акционерным Банком «РОССИЯ», правительством Петербурга и Пятым каналом «Алые паруса» уже в это воскресенье — 23 июня.