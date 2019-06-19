ООН призвал к санкциям в отношении Саудовской Аравии за убийство Хашогги

, 21:49 Эфирная новость 124

Представитель организации обнародовала результаты расследования, в котором были сделаны выводы о том, что журналист стал жертвой умышленной казни, а Эр-Рияд все скрывал.

Фото: www.globallookpress.com, Пятый канал

В ООН назвали Саудовскую Аравию пособником в ликвидации Джамаля Хашогги. Оппозиционный журналист был зверски убит прошлой осенью в Турции — прямо в саудовском консульстве.

Шесть месяцев ООН проводила расследование. В среду, 19 июня, результаты объявила спецдокладчик Аньес Каламар. По ее словам, Хашогги стал жертвой умышленной казни, а Эр-Рияд пытался скрыть следы преступления. Она призвала ввести санкции против подозреваемых, включая саудовского принца.

«У меня нет доказательств того, кто заказал убийство. У меня есть доказательства того, что должностные лица высокого уровня могут быть причастны к этому, и поэтому расследование должно продолжаться, в частности, в отношении наследного принца. Прежде всего, потому что люди, причастные к убийству, отчитывались перед ним», — заявила Каламар.

Реакции со стороны Саудовской Аравии пока не последовало. Ранее Эр-Рияд неоднократно отрицал причастность принца к убийству.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что турецкий информационный телеканал A Haber опубликовал видео, на котором из консульства Саудовской Аравии в Турции выходит человек, с двумя большими увесистыми чемоданами в руках. Предполагается, что именно в них было вынесено из дипмиссии расчлененное тело журналиста.

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