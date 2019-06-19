Бари Алибасов обвинил в своем отравлении «нефтяную мафию»

Вышедший из больницы после отравления ядовитой жидкостью для прочистки труб «Крот» Бари Алибасов обвиняет в произошедшем с ним несчастье некую международную организацию, занимающуюся незаконной торговлей нефтью. Свою версию событий последних нескольких недель создатель группы «На-На» изложил в среду, 19 июня, в беседе с корреспондентом «МК».
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Как пояснили помощники музыканта, после пробуждения от медикаментозной комы Алибасов считает, что много дней где-то путешествовал.
Он добавил, что боится говорить, поскольку в деле «очень много госсекретной информации», и если «она вылетит», его «грохнут». Алибасов утверждает, что к нефтяной мафии попал, поехав с группой «На-На» на музыкальный фестиваль в Монтре, который на самом деле является прикрытием для незаконных сделок.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам сына Бари Алибасова, у музыканта проблемы с памятью и полностью отсутствует ориентация во времени — в течение дня его «бросает» с 1964 по 2015 годы.