Бари Алибасов обвинил в своем отравлении «нефтяную мафию»

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Продюсер группы «На-На» утверждает, что 16 дней находился в пустыне, «в логовище ОПЕКа», где его мучили и истязали.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Отравление Бари Алибасова 62

Вышедший из больницы после отравления ядовитой жидкостью для прочистки труб «Крот» Бари Алибасов обвиняет в произошедшем с ним несчастье некую международную организацию, занимающуюся незаконной торговлей нефтью. Свою версию событий последних нескольких недель создатель группы «На-На» изложил в среду, 19 июня, в беседе с корреспондентом «МК».

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Как пояснили помощники музыканта, после пробуждения от медикаментозной комы Алибасов считает, что много дней где-то путешествовал.

«Я же 16 дней был в логове этой международной организации… Которая нефтью занимается… Да, в логовище ОПЕКа сидел… Вот, получил все ранения: не хожу, не стою, блин…», — рассказал продюсер.

Он добавил, что боится говорить, поскольку в деле «очень много госсекретной информации», и если «она вылетит», его «грохнут». Алибасов утверждает, что к нефтяной мафии попал, поехав с группой «На-На» на музыкальный фестиваль в Монтре, который на самом деле является прикрытием для незаконных сделок.

«Техника, отточенная веками, даже тысячелетиями. Ты же понимаешь, это — арабы… Идет незаконная продажа нефти. Большая игра, у этой игры своя схема. Мы там были с „На-Ной“ дважды, сейчас поехали в третий раз… Мне что-то подложили, и я улетел. Очнулся я в колымаге, которая куда-то катила, а я весь в этих ссадинах. В меня вставляли палки и крутили их», — сказал музыкант, показывая синяки от уколов и катетеров на руках и ногах.

«Его отравили Шукшины»: Сестра Бари Алибасова об инциденте с продюсером

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам сына Бари Алибасова, у музыканта проблемы с памятью и полностью отсутствует ориентация во времени — в течение дня его «бросает» с 1964 по 2015 годы.

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Отравление Бари Алибасова 62
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