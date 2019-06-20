Экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками задержали в Подмосковье

Бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД «Раменское» Дмитрия Панкратова задержали в Московской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, задержанный обвиняется в создании преступной группы, в которую входили оперативники, фальсифицирующие уголовные дела на невиновных людей. Как отмечает издание, сотрудники правоохранительных органов подбрасывали обвиняемым наркотики и избивали их, заставляя давать ложные показания в суде. Таким образом они якобы улучшали показатели по службе.

Как пишет РЕН ТВ, ранее по данному делу было задержано пять сотрудников правоохранительных органов, из них — два оперативника. Некоторые из обвиняемых признались в совершенном правонарушении и дали показания на своих руководителей.

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