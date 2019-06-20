Единую платежку за ЖКХ планируют ввести в России

Масса квитанций за услуги ЖКХ уже скоро уйдет в прошлое. В Госдуму передан законопроект о едином платежном документе. Авторы отмечают: сейчас информация по жилищно-коммунальным услугам, на основе которой делаются рассчеты — противоречива.

И этим пользуются поставщики ЖКУ, завышая стоимость. А новый формат — простой, удобный, а главное, прозрачный. И к тому же, сам выпуск единого документа будет значительно дешевле, и это тоже отразится на сумме в платежке.

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