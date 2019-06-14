Волочкова объяснила, почему не будет никого учить своему мастерству

Анастасия Волочкова объяснила в интервью НТВ, почему не передает никому свое балетное мастерство и не собирается этого делать. По мнению балерины, это попросту невозможно.

«Да чему я буду учить? Делать батман тандю? Хорошо, я могу. Такой шпагат, как я? Научить делать — это невозможно. На шпагат можно сесть, и садятся, понимаете? Но сделать это так грациозно!» — цитирует бывшую солистку Большого театра Teleprogramma.pro.

Себя Волочкова называет «выдающейся» балериной России и говорит, что очень дорожит этим. При этом 43-летняя танцовщица считает, что счастье не в шпагате, а в том, чтобы получать удовольствие от жизни, сохраняя при этом «лучшие человеческие качества».

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова, шпагат которой недавно был занесен в Книгу рекордов России, попыталась исполнить этот гимнастический элемент еще и на ходулях.