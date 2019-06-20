«Я — сумасшедшая мать»: Тодоренко не может выбрать между детьми и путешествиями

, 13:25 Фото 530

Некогда ведущая популярного шоу про путешествия теперь наслаждается материнством.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Читайте также

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Регина Тодоренко известная по своему участию в шоу про путешествия, опубликовала в Instagram пост, посвященный тяжелому жизненному выбору. Дело в том, что она не знает — продолжать ли «карьеру» матери или вернуться в путешествия.

Регина призналась — быть мамой ей нравится и иногда даже слишком.

«Я люблю приключения, но, оказалось, что я — слишком сумасшедшая любящая мать, которая хочет еще трех-четырех детей. Вы не поверите, но я получаю удовольствие от всего: от подъемов в пять утра, от „хэканья“ среди ночи, от непрекращающейся пробежки от нашей спальни до спальни сына, от смен подгузников и купания по пять раз на день», — написала Тодоренко.

Instagram @reginatodorenko

В связи со своим новым амплуа матери Регина задумалась — а стоит ли ей вообще возвращаться в сферу путешествий?

«Ты и так совершила кругосветку!!! Что может быть круче? Только стать мамой!»

«Наслаждайся материнством. И пусть весь мир подождет», — написали некоторые пользователи.

Сын рэпера Гуфа попал в больницу с сотрясением мозга

Нашлись и сторонники путешествий.

«Мы были бы рады видеть программы про путешествия с тобой!»

«Да, конечно путешествуй!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко и Топалов показали, как учат сына плаванию.

Читайте также

+26° Днём +26°
Ночью +14°
63.98
-0.36 71.64
-0.59
Гороскоп на 20 июня: Близнецы, прислушайтесь к внутренней ведьме!

Последние новости

13:38
Ева Лонгория празднует первый день рождения сына, выкладывая милейшие фото
13:31
Глава Минздрава прокомментировала слова Путина о нехватке лекарств
13:25
«Я — сумасшедшая мать»: Тодоренко не может выбрать между детьми и путешествиями
13:18
Владимир Путин назвал три проблемы российского здравоохранения на «Прямой линии»
13:10
«Психанула!»: Кожевникова высказала свое мнение Дмитрию Шепелеву
13:04
Видео: Владимир Путин рассказал, когда россиянам станет легче жить
12:58
Студия «Квартал 95» объявила необычный конкурс на роль президента Украины
12:50
«Основная цель — поднять уровень жизни граждан»: Путин о нацпроектах
12:42
«Все кончено» — Эштон Кутчер и Мила Кунис высмеяли слухи о расставании
12:35
Низкие зарплаты — тема первых вопросов «Прямой линии» с Путиным
12:28
Нашедший брошенную новорожденную девочку в Петербурге готов ее удочерить
12:20
«Я не помню»: Рассел Кроу рассказал, как в «пьяном угаре» купил череп динозавра у Ди Каприо
12:10
Минобороны: «Полет ТУ-95МС выполнялся в соответствии с международными правилами»
12:02
Сын рэпера Гуфа попал в больницу с сотрясением мозга
11:57
«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция
11:55
На «Прямую линию» с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов
11:41
В России изменятся тарифы на отопление
11:32
В Молдавии обрушился многоэтажный дом — видео
11:12
Россия изнывает от жары: Москва бьет рекорды, за пожарами следят из космоса
11:01
Два человека погибли в результате взрыва в жилом доме в Италии

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама