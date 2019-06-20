Регина Тодоренко известная по своему участию в шоу про путешествия, опубликовала в Instagram пост, посвященный тяжелому жизненному выбору. Дело в том, что она не знает — продолжать ли «карьеру» матери или вернуться в путешествия.

Регина призналась — быть мамой ей нравится и иногда даже слишком.

«Я люблю приключения, но, оказалось, что я — слишком сумасшедшая любящая мать, которая хочет еще трех-четырех детей. Вы не поверите, но я получаю удовольствие от всего: от подъемов в пять утра, от „хэканья“ среди ночи, от непрекращающейся пробежки от нашей спальни до спальни сына, от смен подгузников и купания по пять раз на день», — написала Тодоренко.

Instagram @reginatodorenko

В связи со своим новым амплуа матери Регина задумалась — а стоит ли ей вообще возвращаться в сферу путешествий?

«Ты и так совершила кругосветку!!! Что может быть круче? Только стать мамой!»

«Наслаждайся материнством. И пусть весь мир подождет», — написали некоторые пользователи.

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Нашлись и сторонники путешествий.

«Мы были бы рады видеть программы про путешествия с тобой!»

«Да, конечно путешествуй!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тодоренко и Топалов показали, как учат сына плаванию.