«Любящие родители»: Тодоренко и Топалов показали, как учат сыну плаванию

Ведущая Регина Тодоренко и музыкант Влад Топалов решили научить своего шестимесячного сына плаванию и для этого отдали в бассейн. Пока тренер помогал малышу освоиться в воде, звездные родители с замиранием сердца смотрели на каждое его погружение в воду. Они специально пришли в бассейн, чтобы проследить, как пройдет первое занятие наследника, и записали на месте видео, которое Тодоренко опубликовала в сторис в Instagram.

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На кадрах запечатлен момент, как мальчик барахтается в воде вместе с матерью. В отличие от своего супруга, теледива пришла в бассейн в купальнике и не упустила момента пошутить над певцом, который, по ее мнению, резко выделялся на фоне остальных. Впрочем, ведущая посмеялась и над собой.

«Мы самые настоящие родители, которые, как сумасшедшие, приходят на плавание: „О Боже, какой молодец, он поднял ножку“», — иронично заметила звезда.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тодоренко пытается привить сыну любовь к музыке и учит играть на фортепиано.