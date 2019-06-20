«Основная цель — поднять уровень жизни граждан»: Путин о нацпроектах

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Президент России начал «прямую линию» с ответа на вопрос о национальных проектах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

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«Прямая линия с Владимиром Путиным» — 2019 105

«Прямая линия» с Владимиром Путиным стартовала в 12:00 20 июня — свое общение с президентом России корреспонденты решили начать с вопроса о нацпроектах. О них говорят много и с самых высоких трибун, но понимают ли люди, о чем речь? Владимир Путин рассказал, что же на самом деле значат нацпроекты для России.

«Для того, чтобы добиться максимального результата для наших людей, наших граждан, для развития экономики мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов. Конечная цель всех этих мероприятий заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан», — рассказал президент.

Также Путин рассказал о том, что одним из приоритетных национальных проектов является создание инфраструктуры для экономики — постройка железных и шоссейных дорог, подведение электричества. Это, по мнению президента, без поддержки государства невозможно.

«Прямая линия с Владимиром Путиным — 2019». Онлайн трансляция

По словам Путина, планированию и реализации любых нацпроектов всегда предшествовали длительные и тщательные расчеты — откуда брать финансирование, как использовать средства, чтобы обеспечить прорыв в той или иной сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на «Прямую линию» с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов.

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