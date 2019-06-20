В 12:00 по московскому времени президент Владимир Путин вышел на традиционную «Прямую линию» с россиянами из студии в столичном Гостином дворе. В таком формате российский лидер общается с гражданами уже в 17-й раз.

На сайт «Москва — Путину» главе государства поступило более миллиона вопросов со всех регионов страны по самым разным темам.

Обращения россиян круглосуточно принимали операторы колл-центров. Именно звонки — самая распространенная форма обращения к Владимиру Путину.

Некоторые проблемы россиян заинтересовали компетентные органы еще до начала мероприятия. Так, в Челябинской области возбудили уголовное дело после жалобы на железную дорогу. Для местных властей «Прямая линия» — это не просто общение россиян с президентом, но и своеобразный контроль качества работы на местах.

Вопрос Владимиру Путину можно задать и во время эфира — позвонить, отправить СМС, ММС, оставить сообщение на сайте, в специальном приложении или в группе в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем именно россияне хотят спросить Владимира Путина на «Прямой линии».