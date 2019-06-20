На «Прямую линию» с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов

Страна готовится к «Прямой линии» с Владимиром Путиным — за полчаса до начала программы от россиян поступило более полутора миллиона вопросов. Среди поступивших вопросов 891 тысячу передали по телефону и 388 тысяч — по смс.

«Прямая линия» стартует 20 июня в 12:00 по московскому времени в Гостином дворе столицы. Посмотреть на то, как президент России отвечает на вопросы и чаяния граждан можно по ссылке.

«Прямая линия» — уникальный мировой формат, только здесь можно увидеть, как глава огромного государства остается на несколько часов остается один на один со всей страной. Владимир Путин делает это в 17 раз подряд.

Уникальна «Прямая линия» еще и тем, что нет четкого сценария происходящего — министры и губернаторы могут в мгновение ока превратиться из зрителей программы в ее участников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК возбудил уголовное дело после жалобы Путину на железную дорогу.