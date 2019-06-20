Ева Лонгория празднует первый день рождения сына, выкладывая милейшие фото

Актриса Ева Лонгория назвала единственного сына — Сантьяго. В первый день рождения малыша артистка выложила в аккаунте Instagram много фото с ребенком и написала трогательные слова в его честь. Об этом сообщает Spletnik.

«Прошедший год был лучшим в моей жизни. Спасибо, что выбрал меня своей мамой!» — поделилась радостью Лонгория в соцсети.

С днем рождения ребенка актрису поздравили не только пользователи-фанаты, но и звезды шоу-бизнеса: Натали Портман, Риз Уизерспун, Виктория Бекхэм и многие другие.

Ева Лонгория с сыноам. Instagram @evalongoria

Лонгория также рассказала своим поклонникам о том, что вместе с сыном они уже посетили праздничную службу в церкви, а родственники вручили ему первые подарки.

Сын Евы Лонгории. Instagram @evalongoria

Ева Лонгория — модель и актриса, наиболее известная по роли в сериале «Отчаянные домохозяйки», родила своего первенца от супруга Хосе Антонио Бастона.

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