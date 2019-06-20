Российские саблистки завоевали золото Чемпионата Европы по фехтованию в Германии в командном турнире. Турнир проходил в Дюссельдорфе. Женская сборная РФ в финале одолела соперниц из Венгрии со счетом 45:34.

Как сообщает РИА Новости, золотые медали достались Софье Великой, Софии Поздняковой, Яне Егорян и Ольге Никитиной. Это шестая награда российских спортсменов на соревнованиях.

На третьем месте сборная Франции, победившая в борьбе за бронзу спортсменок из Италии со счетом 45:42.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Москве встречали российских гимнасток, выигравших чемпионат Европы по художественной гимнастике в Баку в мае 2019 года.