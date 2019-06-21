Видео: МВД Грузии назвало протесты у здания парламента в Тбилиси попыткой госпереворота

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Спецназ в Тбилиси открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим. При разгоне митинга пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских и журналист грузинского «Первого канала».

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Фото, видео: REUTERS/Irakli Gedenidze

Ночью 21 июня в грузинской столице Тбилиси продолжаются стычки оппозиционеров с полицией. Митингующие штурмуют парламент. Тысячи человек пытаются прорвать кордоны силовиков, бросают камни и бутылки с водой. Полиция применяет слезоточивый газ, в ход пошли резиновые пули. С обеих сторон — десятки пострадавших. Среди раненых — журналист грузинского «Первого канала». На месте работают бригады скорой помощи.

Несколько тысяч сторонников оппозиции требуют ставки спикера парламента, главы МВД и проведения досрочных выборов. Они небольшими группами пытаются прорваться в здание парламента. Обстановка крайне накалена. Поводом для протестов стал визит в Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова. На одном из официальных мероприятий он сел в кресло грузинского спикера. Ему припомнили, что он поддерживает независимость Абхазии и Южной Осетии, депутата под охраной эвакуировали в Москву. Но страсти в Тбилиси не утихают.

Поводом для противостояния стала ситуация, больше напоминающая сказку «Маша и Медведи». Днем в здании парламента проходило заседание «Межпарламентской ассамблеи православия» и место спикера было предложено занять главе российской делегации — депутату Сергею Гаврилову.

Оппозиция восприняла этот факт, как оскорбление. Надо сказать, многое становится понятно, когда узнаешь, кто именно стоит за акцией протеста. Это сторонники Михаила Саакашвили, который из Киева призвал свергнуть нынешнюю власть в Грузии.

К слову, в Грузии его обвиняют в коррупции и об объявлен в розыск. Партия Саакашвили «Единое национальное движение», а вслед за ним и другие оппозиционные силы стали созывать сторонников в центр города и требовать выдворения российской делегации. Законодатели из России были вынуждены покинуть город, но демонстрантам этого показалось недостаточно.

Протестующие уже несколько раз пытались штурмовать здания парламента. На место уже прибыл премьер Мамука Бахтадзе, он призывает людей успокоиться, но пока толпа его не слушает. Несколько минут назад участники митинга вновь пошли на штурм. Сейчас в спецназ летят бутылки, некоторые демонстранты пытаются отнять у бойцов щиты и дубинки. Сообщается, что полиция пытается заблокировать площадь перед парламентом, чтобы не допустить притока людей. МВД Грузии назвало происходящее попыткой государственного переворота.

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