Премьер-министр Грузии обвинил посла ЕС Герчинского в беспорядках в Тбилиси

Премьер Грузии Кобахидзе обвинил посла ЕС Герчинского в беспорядках в Тбилиси

Посол Европейского союза (ЕС) в Тбилиси Павел Герчинский несет ответственность как за беспорядки в городе, так и за напряжение, приведшее к ним. Такое заявление в ходе очередного брифинга с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что Герчинский в числе прочих пособников, поддерживает протесты против действующей власти.

«Вы знаете, что некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС», — сказал премьер.

Незадолго до этого на площади Свободы в Тбилиси начались протесты против правящей партии «Грузинская мечта». В то же время в стране идут парламентские выборы. В митинге приняли участие, в том числе, иммигранты — они специально приехали в город ради этого события. Об этом свидетельствуют транспаранты людей, собравшихся в центре города, в руках они держат и национальные, и американские флаги.

В ходе акции протеста люди разбили железные заграждения и ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили. Чтобы разогнать толпу, спецназ применил против демонстрантов перцовый спрей. По словам замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе, несколько человек были задержаны, кроме того, в ходе беспорядков пострадали 14 полицейских.

Ведомство возбудило дело в связи с происходящим в Тбилиси по пяти статьям, связанным, в том числе, с нападениями на правоохранителей, организацией и участием в групповом насилии, порче имущества и попытки захвата объектов стратегического/особого значения.

Тем временем, об этом ранее писал 5-tv.ru, правящая партия «Грузинская мечта» победила на выборах во всех муниципалитетах страны.

