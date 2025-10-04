Премьер-министр Грузии обвинил посла ЕС Герчинского в беспорядках в Тбилиси

Представителя Евросоюза обвинили в содействии попытке свержения конституционного строя в стране.
Фото: © РИА Новости/ Стрингер
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Премьер Грузии Кобахидзе обвинил посла ЕС Герчинского в беспорядках в Тбилиси
Посол Европейского союза (ЕС) в Тбилиси Павел Герчинский несет ответственность как за беспорядки в городе, так и за напряжение, приведшее к ним. Такое заявление в ходе очередного брифинга с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что Герчинский в числе прочих пособников, поддерживает протесты против действующей власти.
«Вы знаете, что некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС», — сказал премьер.
Незадолго до этого на площади Свободы в Тбилиси начались протесты против правящей партии «Грузинская мечта». В то же время в стране идут парламентские выборы. В митинге приняли участие, в том числе, иммигранты — они специально приехали в город ради этого события. Об этом свидетельствуют транспаранты людей, собравшихся в центре города, в руках они держат и национальные, и американские флаги.
В ходе акции протеста люди разбили железные заграждения и ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили. Чтобы разогнать толпу, спецназ применил против демонстрантов перцовый спрей. По словам замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе, несколько человек были задержаны, кроме того, в ходе беспорядков пострадали 14 полицейских.
Ведомство возбудило дело в связи с происходящим в Тбилиси по пяти статьям, связанным, в том числе, с нападениями на правоохранителей, организацией и участием в групповом насилии, порче имущества и попытки захвата объектов стратегического/особого значения.
Тем временем, об этом ранее писал 5-tv.ru, правящая партия «Грузинская мечта» победила на выборах во всех муниципалитетах страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 апр
- Стреляли фейерверками: в Тбилиси прошел митинг оппозиции
- 3 дек
- «В полицейских бросают тяжелые предметы»: в Грузии продолжаются протесты
- 1 дек
- США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
- 23 нояб
- Грузинские оппозиционеры возобновили протесты в Тбилиси
- 29 апр
- В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией
- 1 сент
- ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
- 12 мар
- «Не берите греха на душу»: Грузинский премьер обратился к украинским боевикам на фоне беспорядков в стране
- 10 мар
- Грядет оранжевая революция? В Грузию прибыли воевавшие за ВСУ сторонники Саакашвили
- 10 мар
- Лавров заявил о том, что протесты в Грузии напоминают украинский майдан
- 9 мар
- Песков заявил, что закон об иноагентах в Грузии не связан с Россией
54%
Нашли ошибку?