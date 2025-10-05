Митинги и последующие беспорядки начались в грузинской столице на фоне выборов в органы местного самоуправления.
Для разгона протестующих в Тбилиси используется большое количество спецтехники. Об этом сообщил корреспондент «Известий» в Грузии Георгий Джабишвили. По его словам, в центре города собрались бойцы спецназа, также в эпицентре беспорядков дежурят бригады скорой помощи и пожарной безопасности. Они прибыли после того, как демонстранты второй раз попытались захватить дворец президента Грузии.
«В кадре можно увидеть сотни полицейских. Это представители различных спецслужб, спецподразделений МВД Грузии», — рассказал Джабишвили.
Протесты на фоне проходящих в стране парламентских выборов разгорелись накануне на площади Свободы в грузинской столице. Помимо местных жителей в митингах участвуют иммигранты, они приехали в Тбилиси специально и привезли не только национальные, но и американские флаги.
В ходе протестов люди пробили железные заграждения и ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, в ответ бойцы спецназа применили перцовый спрей. По данным замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе, в беспорядках пострадали 14 полицейских, несколько митингующих были задержаны.
Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе нападение на правоохранителей, групповое насилие, уничтожение имущества и попытку захвата объектов особого значения.
Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Тбилиси Ираклий Кирцхалия посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «промыть рот» и заняться делами своей страны. Такой была реакция на высказывания лидера киевского режима в рамках Генассамблеи ООН. В частности, он рассуждал, как далеко отошла Грузия от европейских и демократических принципов.
