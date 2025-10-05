Для разгона протестующих в Тбилиси используется спецтехника

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 33 0

Митинги и последующие беспорядки начались в грузинской столице на фоне выборов в органы местного самоуправления.

Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси

Для разгона протестующих в Тбилиси используется большое количество спецтехники. Об этом сообщил корреспондент «Известий» в Грузии Георгий Джабишвили. По его словам, в центре города собрались бойцы спецназа, также в эпицентре беспорядков дежурят бригады скорой помощи и пожарной безопасности. Они прибыли после того, как демонстранты второй раз попытались захватить дворец президента Грузии.

«В кадре можно увидеть сотни полицейских. Это представители различных спецслужб, спецподразделений МВД Грузии», — рассказал Джабишвили.

Протесты на фоне проходящих в стране парламентских выборов разгорелись накануне на площади Свободы в грузинской столице. Помимо местных жителей в митингах участвуют иммигранты, они приехали в Тбилиси специально и привезли не только национальные, но и американские флаги.

В ходе протестов люди пробили железные заграждения и ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, в ответ бойцы спецназа применили перцовый спрей. По данным замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе, в беспорядках пострадали 14 полицейских, несколько митингующих были задержаны.

Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе нападение на правоохранителей, групповое насилие, уничтожение имущества и попытку захвата объектов особого значения.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Тбилиси Ираклий Кирцхалия посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «промыть рот» и заняться делами своей страны. Такой была реакция на высказывания лидера киевского режима в рамках Генассамблеи ООН. В частности, он рассуждал, как далеко отошла Грузия от европейских и демократических принципов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси
4 окт
Премьер-министр Грузии обвинил посла ЕС Герчинского в беспорядках в Тбилиси
1 апр
Стреляли фейерверками: в Тбилиси прошел митинг оппозиции
3 дек
«В полицейских бросают тяжелые предметы»: в Грузии продолжаются протесты
1 дек
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
23 нояб
Грузинские оппозиционеры возобновили протесты в Тбилиси
29 апр
В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией
1 сент
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
12 мар
«Не берите греха на душу»: Грузинский премьер обратился к украинским боевикам на фоне беспорядков в стране
10 мар
Грядет оранжевая революция? В Грузию прибыли воевавшие за ВСУ сторонники Саакашвили
10 мар
Лавров заявил о том, что протесты в Грузии напоминают украинский майдан
+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:46
«Убирайся из моей комнаты!» — дочь Виктории Бони протащила ее по полу за ноги
0:14
Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
0:12
Для разгона протестующих в Тбилиси используется спецтехника
23:53
Заманил и пытал: перуанец убил трех девушек на онлайн-трансляции
23:38
Укрепляют и защищают иммунитет: какие продукты полезны для осеннего рациона
23:24
Премьер-министр Грузии обвинил посла ЕС Герчинского в беспорядках в Тбилиси

Сейчас читают

Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
Орбан: безопасность Европы требует диалога России и ЕС
«Это я брюзжу»: Дмитрий Маликов о своем отношении к мату на сцене
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео