Для разгона протестующих в Тбилиси используется большое количество спецтехники. Об этом сообщил корреспондент «Известий» в Грузии Георгий Джабишвили. По его словам, в центре города собрались бойцы спецназа, также в эпицентре беспорядков дежурят бригады скорой помощи и пожарной безопасности. Они прибыли после того, как демонстранты второй раз попытались захватить дворец президента Грузии.

«В кадре можно увидеть сотни полицейских. Это представители различных спецслужб, спецподразделений МВД Грузии», — рассказал Джабишвили.

Протесты на фоне проходящих в стране парламентских выборов разгорелись накануне на площади Свободы в грузинской столице. Помимо местных жителей в митингах участвуют иммигранты, они приехали в Тбилиси специально и привезли не только национальные, но и американские флаги.

В ходе протестов люди пробили железные заграждения и ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, в ответ бойцы спецназа применили перцовый спрей. По данным замглавы МВД Грузии Александра Дарахвелидзе, в беспорядках пострадали 14 полицейских, несколько митингующих были задержаны.

Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе нападение на правоохранителей, групповое насилие, уничтожение имущества и попытку захвата объектов особого значения.

Ранее, писал 5-tv.ru, мэр Тбилиси Ираклий Кирцхалия посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «промыть рот» и заняться делами своей страны. Такой была реакция на высказывания лидера киевского режима в рамках Генассамблеи ООН. В частности, он рассуждал, как далеко отошла Грузия от европейских и демократических принципов.

