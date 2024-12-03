«В полицейских бросают тяжелые предметы»: в Грузии продолжаются протесты

Представители оппозиции вновь собрались у здания парламента в Тбилиси. Полиция начал применять водометы и слезоточивый газ.

В центре грузинской столицы Тбилиси ближе к вечеру перед зданием парламента опять начали собираться люди. Среди них очень много студентов.

А затем началась перестрелка — митингующие атакуют кордоны полиции фейерверками и петардами, стражи порядка отвечают им гранатами со слезоточивым газом и водометами. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

По громкой связи власти обращаются к протестующим с призывом разойтись, спецназ уже подходит к ним вплотную, а с другой стороны работает водомет. Там тоже спецназ сначала начал движение, но его встретила оппозиция.

Массовые беспорядки провоцируют хорошо подготовленные люди в масках. У них есть противогазы и нескончаемый запас пиротехники.

Есть задержанные и пострадавшие. После вчерашней акции, перешедшей в уличные бои, госпитализировали 37 человек.

«Травмы, которые получили полицейские, достаточно серьезные. У них травм больше, чем у граждан. В том числе они вызваны тем, что в них бросали тяжелые металлические предметы», — заявил министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе.

Грузия все глубже утопает в протестах, которые из столицы докатились и до периферии. Участие студентов в уличных беспорядках президент Саломе Зурабишвили, провозгласившая себя единственной легитимной властью, называет гражданским протестом в приемлемой форме.

Аморальное действие, которому нет оправдания. Так назвал призыв бросить детей на спецназ премьер Ираклий Кобахидзе. Раскол в грузинском руководстве усиливают Соединенные Штаты, заявив о приостановке стратегического партнерства. Похоже на шантаж и вмешательство во внутренние дела.

«Именно поэтому некоторые не хотели принятия закона о прозрачности иностранного влияния, чтобы революционные процессы в Грузии финансировались скрытым образом. Мы никому не дадим возможности подорвать нашу независимость и суверенитет путем иностранного вмешательства», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Как по команде страны Запада стали вводить санкции против руководства партии Грузинская мечта, победившей на выборах. Сначала Латвия, Литва и Эстония. Теперь и Канада. Но эти попытки вряд ли заставят провести внеочередные парламентские выборы. И это не устраивает оппозицию, которая судя по сегодняшнему протесту останавливаться не собирается.