Стреляли фейерверками: в Тбилиси прошел митинг оппозиции

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В Тбилиси прошел митинг оппозиции

Фото, видео: Михаил Егиков/ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси

Протестующие требовали назначить новые выборы в парламент.

В Тбилиси прошел митинг грузинской оппозиции. Сотни протестующих собрались у здания парламента и перекрыли проспект Руставели. Они требовали назначить новые выборы в законодательное собрание, так как прошлое голосование обернулось полным провалом для оппозиции. Некоторые митингующие обстреляли здание фейерверками.

К протесту также присоединилась экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала сторонников продолжать борьбу и в очередной раз обвинила правительство в пророссийском курсе.

Протесты в Грузии обострились в ноябре, когда Тбилиси приостановил переговоры о евроинтеграции. Их заморозили из-за открытой поддержки оппозиции со стороны ЕС.

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