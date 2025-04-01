Стреляли фейерверками: в Тбилиси прошел митинг оппозиции
В Тбилиси прошел митинг оппозиции
Фото, видео: Михаил Егиков/ТАСС; 5-tv.ru
Протестующие требовали назначить новые выборы в парламент.
В Тбилиси прошел митинг грузинской оппозиции. Сотни протестующих собрались у здания парламента и перекрыли проспект Руставели. Они требовали назначить новые выборы в законодательное собрание, так как прошлое голосование обернулось полным провалом для оппозиции. Некоторые митингующие обстреляли здание фейерверками.
К протесту также присоединилась экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала сторонников продолжать борьбу и в очередной раз обвинила правительство в пророссийском курсе.
Протесты в Грузии обострились в ноябре, когда Тбилиси приостановил переговоры о евроинтеграции. Их заморозили из-за открытой поддержки оппозиции со стороны ЕС.
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