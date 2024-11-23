Грузинские оппозиционеры возобновили протесты в Тбилиси

Митингующие собрались на площади Героев и обещают стоять там до вечера субботы, после чего объявят о дальнейших действиях.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Грузинская оппозиция возобновила в Тбилиси акцию протеста против итогов прошедших 26 октября парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.
Демонстранты собрались в центре города на площади Героев, из-за чего автомобильное движение в районе пришлось ограничить.
Лидеры оппозиционных партий заявляют, что протест будет длиться до вечера субботы. К этому времени они обещают объявить детальный план акции, которая стартует в воскресенье — за день до первого заседания новоизбранного парламента.
На днях беспорядки в Грузии вспыхнули с новой силой. По призыву президента страны на протесты вышли радикально настроенные сторонники евроинтеграции. Они требуют отменить итоги выборов в парламент, заявляя, что избирательный процесс был сфальсифицированным, но при этом не приводят никаких доказательств.
После того, как полиция разогнала палаточный лагерь c одной из главных улиц, протест перешел в «кочующую» стадию. Демонстранты выходят на проезжую часть и перекрывают движение транспорта.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. На них, согласно данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта», получившая в парламенте 89 мандатов из 150. Президент страны и оппозиционные партии отказались признавать итоги выборов и призвали сторонников к акциям протеста.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦИК Грузии просит мировое сообщество разобраться с провокаторами.
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