«Стройняшка!»: Ольга Кабо в купальнике поделилась фотографиями с отпуска

Известная российская актриса и певица Ольга Кабо порадовала подписчиков в Instagram фотографиями с отпуска в Турции, где она запечатлена в полосатом купальнике с шестилетним сыном Виктором.
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Действительно мама и сын выглядят на снимках отдохнувшими и очень счастливыми, отпуск на море явно пошел им на пользу. Удивительно, что в 51 год актриса может похвастаться подтянутой фигурой. Оставаться в форме ей позволяет правильное питание и спорт. Внешность певицы фанаты оценили по достоинству.
«Такая стройняшка, позавидовать можно!»
«Купальник прелесть! И ты тоже», — написали фолловеры.
Поклонники также пожелали артистке отличного отдыха.
«Смех продлевает жизнь, так что отдыхайте и радуйтесь!»
«Чудесно, наслаждайтесь, мои хорошие».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Кабо раскрыла секрет красоты.