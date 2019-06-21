«Стройняшка!»: Ольга Кабо в купальнике поделилась фотографиями с отпуска

Известная российская актриса и певица Ольга Кабо порадовала подписчиков в Instagram фотографиями с отпуска в Турции, где она запечатлена в полосатом купальнике с шестилетним сыном Виктором.

«Давно я так от души не смеялась! С Витюней не соскучишься. Мы с сыном, наконец, обрели друг друга и ни на секунду не расстаемся! Какое же это счастье видеть, что твои дети счастливы и здоровы…» — поделилась своими мыслями Ольга.

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Instagram @kabo_olga

Действительно мама и сын выглядят на снимках отдохнувшими и очень счастливыми, отпуск на море явно пошел им на пользу. Удивительно, что в 51 год актриса может похвастаться подтянутой фигурой. Оставаться в форме ей позволяет правильное питание и спорт. Внешность певицы фанаты оценили по достоинству.

«Такая стройняшка, позавидовать можно!»

«Купальник прелесть! И ты тоже», — написали фолловеры.

Поклонники также пожелали артистке отличного отдыха.

«Смех продлевает жизнь, так что отдыхайте и радуйтесь!»

«Чудесно, наслаждайтесь, мои хорошие».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Кабо раскрыла секрет красоты.