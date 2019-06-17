Нонна Гришаева порадовала поклонников стройной фигурой

Заслуженная артистка России Нонна Гришаева порадовала своих подписчиков отличной фигурой. Актриса опубликовала на своей страничке в Instagram фото с мужем Александром Нестеровым.

На снимке она предстала перед публикой в вечернем платье, подчеркивающем замечательную фигуру 47-летней актрисы. Пояс на платье подчеркивает тонкую талию Гришаевой, а асимметричный крой юбки открывает стройные ноги.

«С утра в вечернем», — так озаглавила публикацию Нонна.

Instagram @grishaevanonna

В настоящее время артистка проводит время в Сочи, где в воскресенье 16 июня завершился российский фестиваль «Кинотавр». Поклонники не устают одаривать Нонну комплиментами. Восторг фанаты выражают не только по поводу прекрасного платья и отличной формы Нонны Гришаевой, но и ее молодого супруга.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как своим платьем на закрытии «Кинотавра» произвела фурор Паулина Андреева.