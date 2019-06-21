«Кто-то стирал пальцы в кровь?»: Волочкова пожаловалась на тяжелую жизнь балерины

Анастасия Волочкова разместила в Instagram очередной пост, где пожаловалась на трудности, с которыми приходится сталкиваться балеринам. Истории своего успеха звезда посвятила даже отдельную книгу, однако с момента ее выхода не перестала посвящать поклонников в «закульсье» своей жизни.

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Instagram @volochkova_art

Теледива призналась, что желанием попасть в балет она загорелась еще в пять лет, когда посетила представление «Щелкунчик». Чтобы завоевать популярность, светской львице пришлось много трудиться. Долгие тренировки, «пальцы в кровь» — и это еще не все, с чем сталкиваются танцовщицы, пишет Волочкова. Она призналась, что с момента своей творческой карьеры сильно изменилась, однако вместе с этим приобрела много опыта и сумела добиться намеченной цели.

«Сейчас… Любимые. Моя жизнь — для вас! Вы ею живете! Моей жизнью, больше, чем своей. Потому что моя интереснее! А теперь вопрос! Кто из вас хоть раз померил пуанты? Кто из вас стирал пальцы в кровь? Ответьте, пожалуйста. Ради вас не закрою комменты!» — обратилась с вопросом к подписчикам звезда.

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Пользователи разразились резкой критикой в адрес балерины. В комментариях они отметили, что звезда придает своим достижениям слишком высокое значение и ставит себя выше своих фанатов.

«Анастасия, а стояли ли вы 12 часов за операционным столом и скольких людей вы спасли?»

«Причем тут твои пуанты? Такой вопрос может задать представитель любой профессии, шахтер, например, пожарный… и что? А опущенная ты ниже плинтуса тоже из-за пуантов?»

«Волочкова — единственная, кто постоянно ноет, доказывая всем, какая она трудяга, про какой-то путь к какому-то успеху… Так смешно… Умные и по-настоящему талантливые люди всегда говорят, что нельзя разочаровывать своих зрителей подобными рассказами… А тут эгоизм и себялюбие сплошное», — возмутились комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова выбрала платье цвета пудры с глубоким декольте.