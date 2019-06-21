43 человека погибли в результате ДТП с автобусом в Индии

В результате ДТП с автобусом в штате Химачал-Прадеш на севере Индии погибли 43 человека. Еще 30 пассажиров пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Хиндустан таймс».

Автобус, в котором находилось по меньшей мере 73 пассажира, сорвался в ущелье. По предварительным данным, среди жертв аварии были школьники и учащиеся колледжей, которые возвращались после занятий в свои деревни.

Отмечается, что транспортное средство было сильно перегружено: автобус рассчитан только на 42 пассажира. Сейчас ведется расследование причин инцидента. По предварительной информации, водитель не справился с управлением.

Свои соболезнования в связи со случившимся выразил президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ДТП с автобусом в Краснодарском крае пострадали 17 человек.