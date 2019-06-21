Фото: двух покусанных и избитых детей доставили в больницу Петербурга

Новая шокирующая история с детьми из возможно неблагополучной семьи произошла в Петербурге. В одну из больниц отец привез избитых и покусанных сыновей, у которых также еще местами были вырваны волосы.

У мальчиков кроме этого медики диагностировали высокую температуру - около 40 градусов, а также судороги. При осмотре были обнаружены следы издевательств по всему телу.

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В ходе опроса малыши заявили, что их покалечила собственная мама, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения или аналогичных заявлений от отца малышей пока не поступало. Информация уточняется.

Как стало известно 5-tv.ru, мальчиков определили на инфекционное отделение.

В настоящее время произошедшим уже заинтересовались все необходимые компетентные органы.

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