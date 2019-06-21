Фото: двух покусанных и избитых детей доставили в больницу Петербурга

, 13:50 Срочная новость 14

По предварительной информации, их могла покалечить собственная мать. По крайней мере, так заявляют сами малыши.

Фото: Известия/ Зураб Джавахадзе, Пятый канал

Новая шокирующая история с детьми из возможно неблагополучной семьи произошла в Петербурге. В одну из больниц отец привез избитых и покусанных сыновей, у которых также еще местами были вырваны волосы.

У мальчиков кроме этого медики диагностировали высокую температуру - около 40 градусов, а также судороги. При осмотре были обнаружены следы издевательств по всему телу.

Полицейская собака привела к дому, где родилась брошенная девочка в Колпино

В ходе опроса малыши заявили, что их покалечила собственная мама, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения или аналогичных заявлений от отца малышей пока не поступало. Информация уточняется.

Как стало известно 5-tv.ru, мальчиков определили на инфекционное отделение.

В настоящее время произошедшим уже заинтересовались все необходимые компетентные органы.

5-tv.ru следит за ситуацией.

 

Читайте также

+28° Днём +28°
Ночью +17°
63.39
-0.59 71.55
-0.09
Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз

Последние новости

13:50
Фото: двух покусанных и избитых детей доставили в больницу Петербурга
13:44
Видео: В Москве ищут похитителя дорогого кольца
13:37
Музыкант Филипп Здар погиб в результате несчастного случая во Франции
13:26
Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз
13:19
ФСБ задержала 12 членов экстремистской организации
13:08
Почему Валерий Золотухин в детстве был прикован к инвалидной коляске?
12:59
Лидер группы «Чайф» рассказал о новом альбоме в преддверии своего юбилея
12:50
Жара уходит: к вечеру на Петербург обрушится ливень
12:43
Серия мощных взрывов прогремела на НПЗ в Филадельфии — видео
12:32
Ирина Хакамада рассказала, почему ее «особенная» дочь рассталась с женихом
12:27
Депутат Гаврилов рассказал, что случилось в грузинском парламенте
12:18
«Лучезарная красотка»: Звезда «Кухни» похвасталась стройной фигурой в купальнике
12:09
«У меня папа полковник» — челябинский «мажор» на BMW протаранил парковку
12:04
«Эффективный лидер»: Западные СМИ пришли в восторг от «Прямой линии» с Путиным
11:59
43 человека погибли в результате ДТП с автобусом в Индии
11:42
Почему от рака поджелудочной железы невозможно защититься — онколог
11:37
В МВД РФ предложили существенно расширить полномочия ГАИ
11:29
«Пора призвать к ответу»: ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж
11:20
Легендарный футболист Фернандо Торрес объявил о завершении футбольной карьеры
11:12
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Сони Матюниной

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Организаторы раскрыли тайны «Алых парусов» на пресс-конференции

В Доме журналиста на Невском проспекте прошла пресс-конференция, посвященная празднику выпускников петербургских школ «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама