Лесной пожар охватил площадь 80 гектаров в Луховицком городском округе Подмосковья на границе с Рязанской областью. 19 июня пожар перекинулся с территории Рязанской области на земли одного из подмосковных лесничеств и продолжил распространение.

Как сообщает ГУ МЧС России по Московской области, пожар бушует в труднодоступных заболоченных местах, где трудно использовать технику. В связи с этим основным средством тушения выбраны вертолеты Ми-8, которые сбрасывают на горящую территорию воду.

«Представителями Комитета лесного хозяйства Московской области и Главного Управления МЧС России по Московской области совместно с другими ведомствами проводится авиационная разведка по определению возможных мест создания заградительных опорных полос с целью дальнейшего тушения путем проведения работ по пуску встречного пала» , — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников.

Также сообщается, что пожар не представляет угрозы населенным пунктам и прочим зданиям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серия мощных взрывов прогремела на НПЗ в Филадельфии.