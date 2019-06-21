Apple отзывает MacBook Pro 2015/17 годов из-за опасности возгорания батареи

Корпорация Apple отзывает 15-дюймовые устройства MacBook Pro, произведенные в 2015 году. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Разработчики отметили, что часть гаджетов старого поколения может перегреться и стать пожароопасной.

«Такие устройства продавались преимущественно с осени 2015-го по зиму 2017 года », — отмечают сотрудники компании.

В Apple создали специальную форму для проверки устройств пользователей. Если ввести в нее серийный номер ноутбука, сайт подскажет, нужно ли менять батарею. Замена аккумулятора будет предоставляться корпорацией бесплатно. Однако Apple просит учесть, что работа в сервисном центре займет от одной до двух недель.

«У яблока проблемы вообще когда-нибудь закончатся с железом? » — оставил возмущенный комментарий пользователь Igromania.ru.

Интересно, что прошлым летом для MacBook Pro (2015–2017) уже действовала подобная программа по замене частей устройства. Тогда всем бесплатно меняли клавиатуры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие устройства Apple не получат новое обновление ОС.