Суд арестовал экс-главу Пушкинского района Подмосковья

Басманный суд Москвы арестовал экс-главу Пушкинского района Подмосковья Евгения Жиркова, обвиняемого в получении взятки, сообщает ТАСС. По версии обвинения, Жирков неоднократно переносил строки сдачи домов в эксплуатацию за взятку от застройщика.

Следствие ходатайствовало об аресте бывшего чиновника, ссылаясь на то, что он может уничтожить не изъятые документы, оказать давление на правоохранительные органы или вовсе скрыться. Адвокат в свою очередь заявил о том, что у его подзащитного есть проблемы с сердцем, он сдал свой загранпаспорт и сотрудничает со следствием.

Басманный суд арестовал Жиркова до 13 августа 2019 года.

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