Фильм Балагова «Дылда» получил гран-при фестиваля «Зеркало»

Фильм режиссера Кантемира Балагова «Дылда» получил гран-при международного кинофестиваля «Зеркало», который проводится в российском городе Иваново с 2007 года.

Сюжет кинокартины описывает события, произошедшие с двумя молодыми девушками, вернувшимися с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Героини хотят обрести покой, в то время как вокруг, и, главное, внутри них самих — руины.

Ранее драма была представлена на Каннском кинофестивале, где получила награду за лучшую режиссуру в ссекции «особый взгляд». Главные роли в киноленте исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.

В российский прокат фильм вышел в четверг, 20 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чтов российский прокат вышел мультфильм История игрушек 4».