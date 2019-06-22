Актриса Юлия Высоцкая порадовала поклонников кадром, сделанным в юности. Артистка опубликовала в Instagram фотографию 30-летней давности. По словам артистки, на фото ей всего 16 лет.

«Фото из далекого Баку. Мне 16 лет», — подписала публикацию Высоцкая.

Instagram @juliavysotskayaofficial