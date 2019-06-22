Опубликовано видео нашумевшего скандала Алибасова с врачом Мухиной

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео нашумевшего скандала между продюсером Бари Алибасовым и врачом Марият Мухиной, которая до этого представлялась лечащим доктором артиста из НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Конфликт между Алибасовым и Мухиной произошел в четверг, 20 июня. Женщина заявила, что продюсера якобы насильно удерживают в его московской квартире. Артист в ответ на это вызвал полицию и в присутствии соседей и журналистов опроверг слова медика. Кроме того, он обвинил Марият Мухину в том, что якобы оказался в медикаментозной коме именно по ее вине и публично отказался от «услуг» доктора в будущем.

«Ты уже сделала укол, в результате которого я чуть не умер. Я четыре дня лежал в коме после твоих уколов», — заявил продюсер, назвав НИИ скорой помощи имени Склифосовского «шаражкой».

В завершение своего «выступления» Бари Алибасов разделся, чтобы продемонстрировать присутствующим следы от уколов. В один из моментов артист даже попытался снять трусы, однако в конечном итоге все же «пожалел» публику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что руководство «Склифа», в свою очередь, открестилось от того, что в медучреждении работает сотрудник по имени Марият Мухина.