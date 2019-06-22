Власти Грузии готовят ответ на запрет авиаполетов из России в Грузию

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе прокомментировал введенный Владимиром Путиным в пятницу, 21 июня, временный запрет на пассажирское авиасообщение между двумя странами. По его словам, в данный момент грузинские власти внимательно изучают указ российского президента «для серьезного анализа и выводов, после чего прокомментируют ситуацию более детально».

«Безусловно, наша задача — защитить интересы суверенитета страны и всех граждан, избежать рисков принятия необдуманных шагов по серьезным вопросам», — цитирует Абашидзе URA.RU.

Как ранее сообщал 5-tv.ru приостановить пассажирское авиасообщение с Грузией Владимир Путин решил после того как в стране вспыхнули беспорядки. Указ вступит в силу с 8 июля. Президент РФ также поручил обеспечить безопасное возвращение российских граждан, находящихся на территории Грузии. Туроператорам рекомендовано временно воздерживаться от реализации путевок в этом направлении.